Strabiliante Jefferson-Wooden! Domina i 100 metri e stampa un tempo non distante dal record del mondo!

Melissa Jefferson-Wooden rispetta il pronostico della vigilia e vince per dispersione la finale dei 100 metri ai Mondiali 2025 di atletica. Dopo aver dimostrato per tutta la stagione di essere una spanna sopra al resto della concorrenza, la 24enne statunitense si è esaltata nella gara più importante dell’anno sfrecciando sul rettilineo dello stadio Nazionale di Tokyo e stampando un clamoroso 10.61 (vento +0.3), nuovo record dei Campionati.

La formidabile sprinter americana ha sfoderato una prestazione eccezionale, trovando una partenza fulminea (0.173 il tempo di reazione al via) e facendo poi il vuoto con un lanciato impressionante. Jefferson-Wooden migliora dunque di quattro centesimi il personale e balza al quarto posto nelle liste mondiali all-time, non troppo distante dallo storico record del mondo della connazionale Florence Griffith Joyner (10.49 il 16 luglio 1988).

Alle spalle di Jefferson-Wooden, che conquista il primo titolo iridato assoluto in carriera certificando il suo nuovo status di velocista più forte del pianeta, salgono sul podio mondiale a Tokyo anche la giovane giamaicana classe 2004 Tina Clayton (argento con 10.76, cinque centesimi meglio del precedente personale) e la campionessa olimpica in carica Julien Alfred (bronzo con 10.84), portacolori di Saint Lucia. Da segnalare inoltre il sesto posto con 11.03 della 38enne Shelly Ann-Fraser Pryce, all’ultimo Mondiale della sua leggendaria carriera.