Melissa Jefferson-Wooden completa l’opera e fa tripletta ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, trascinando gli Stati Uniti al successo nella 4×100 femminile dopo aver dominato la scena nei giorni scorsi a livello individuale nei 100 e nei 200 metri. Team USA cala dunque il tris iridato nella staffetta veloce femminile dopo gli ori di Eugene 2022 e Budapest 2023, bissando inoltre la vittoria di un anno fa alle Olimpiadi di Parigi.

La nuova regina globale della velocità, coadiuvata da Twanisha Terry, Kayla White e Sha’Carri Richardson, ha vinto il terzo oro personale della rassegna iridata trionfando con il tempo finale di 41.75 davanti alla Giamaica (argento con 41.79) di Shelly-Ann Fraser-Pryce, Tia Clayton, Tina Clayton e Jonielle Smith e alla Germania (bronzo con 41.87) di Sina Mayer, Rebekka Haase, Sophia Junk e Gina Lückenkemper.

Sotto una pioggia torrenziale, che si è abbattuta sullo stadio Nazionale di Tokyo, è rimasta ai piedi del podio la Gran Bretagna in quarta piazza con 42.07 davanti a Spagna (quinta in 42.47), Francia (sesta in 42.81) e Canada (settima in 42.82), mentre la Polonia è stata squalificata.