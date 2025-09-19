Seguici su
Un’altra straordinaria giornata nei mondiali di Tokyo per la squadra italiana, con l’argento nel triplo di Andrea Dallavalle che si migliora di ben 28 centimetri sino a 17.64, perdendo un clamoroso oro solo all’ultimo salto del vincitore Pedro Pichardo, mentre Andy Diaz condizionato dalla pubalgia è sesto con 17.19. Lo statunitense Noah Lyles conquista il suo settimo oro mondiale, il quarto consecutivo oggi con 19″52 nei 200 metri, dove la connazionale Melissa Jefferson-Wooden vola in 21″68 per dominare la gara con il proprio personale e fare doppietta di titoli iridati dopo quello nei 100. In studio ospite Enrico Saraceni

