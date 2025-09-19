Sprint Zone speciale Tokyo: Italia ancora sul podio, Dallavalle d’argento. Lyles immenso
Altri video
-
LOTTA. Aurora Russo tra sogni, infortuni e medaglie: dal Mondiale U20 al Bronzo Senior
-
Sprint Zone Speciale Tokyo 2025: la magia di Nadia Battocletti, Lyles vuole il poker
-
FOCUS – CANOA. Josefa Idem: la leggenda che unì famiglia, resistenza e oro olimpico
-
Run2U 34a puntata: Isacco Costa: l’ingegnere del trail running e la sua scalata
Un’altra straordinaria giornata nei mondiali di Tokyo per la squadra italiana, con l’argento nel triplo di Andrea Dallavalle che si migliora di ben 28 centimetri sino a 17.64, perdendo un clamoroso oro solo all’ultimo salto del vincitore Pedro Pichardo, mentre Andy Diaz condizionato dalla pubalgia è sesto con 17.19. Lo statunitense Noah Lyles conquista il suo settimo oro mondiale, il quarto consecutivo oggi con 19″52 nei 200 metri, dove la connazionale Melissa Jefferson-Wooden vola in 21″68 per dominare la gara con il proprio personale e fare doppietta di titoli iridati dopo quello nei 100. In studio ospite Enrico Saraceni