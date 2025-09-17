Atletica leggera, giornata storica per l’Italia ai Mondiali! Il 20enne Mattia Furlani conquista la medaglia d’oro nel salto in lungo, firmando il secondo titolo iridato della sua stagione dopo quello indoor. Per l’Italia è il quinto podio in questo Mondiale, ma il medagliere potrebbe presto arricchirsi: nel triplo hanno impressionato in qualificazione sia Andy Díaz, campione del mondo indoor, che Andrea Dallavalle. Non sono mancate anche note amare: nei 200 metri sono stati eliminati al primo turno Filippo Tortu e Fausto Desalu, protagonisti della storica 4×100 olimpica oro a Tokyo 2021. In studio a commentare con noi lo specialista del salto con l’asta Claudio Stecchi, insieme a Enrico Saraceni ed Enrico Spada. #Atletica #Furlani #ItaliaTeam #MondialiAtletica #SaltoInLungo #Triplo #AndyDiaz #Dallavalle #FilippoTortu #FaustoDesalu #4×100 #Tokyo2021 #ClaudioStecchi #EnricoSaraceni #EnricoSpada