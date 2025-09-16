Il 19enne Matteo Sioli firma un risultato di prestigio ai Mondiali di atletica conquistando l’ottavo posto nella sua prima finale del salto in alto assoluto. Prestazione incoraggiante per il giovane azzurro, che conferma il suo talento a livello internazionale. Eliminati invece in semifinale i due azzurri di punta: Edoardo Scotti nei 400 metri piani, autore comunque di un tempo molto positivo, e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, fuori per soli 3 millesimi. Buona la prova della giovanissima Erika Saraceni, al debutto in un Mondiale assoluto, che pur senza finale mostra carattere e determinazione. Tra i big, ennesima conferma della fenomenale Faith Kipyegon, oro nei 1500 metri, mentre negli USA brilla Sydney McLaughlin-Levrone: nelle semifinali dei 400 femminili ha lasciato sensazioni straordinarie e in finale potrebbe addirittura puntare al leggendario record mondiale del 1985 di Marita Koch. #Atletica #MondialiAtletica #TeamItalia #MatteoSioli #EdoardoScotti #LorenzoSimonelli #ErikaSaraceni #FaithKipyegon #SydneyMcLaughlin #SaltoInAlto #AtleticaLeggera