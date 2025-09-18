Mondiali Atletica Tokyo 2025 – Nadia Battocletti continua a stupire e conquista senza affanni la qualificazione alla finale dei 5000 metri, in programma sabato 19 luglio. L’azzurra ha gestito la semifinale con grande lucidità, chiudendo alle spalle della keniana Beatrice Chebet, favorita numero uno per il titolo iridato, e risparmiando energie preziose in vista dell’atto conclusivo. Sarà una sfida ad altissima tensione anche con l’etiope Gudaf Tsegay e la campionessa mondiale dei 1500 metri, la keniota Faith Kipyegon. Nella giornata di Tokyo non sono mancate le emozioni: nei 200 metri maschili il fuoriclasse statunitense Noah Lyles ha impressionato ancora una volta, ipotecando quello che sarebbe il suo quarto titolo mondiale consecutivo sulla distanza. Applausi anche per il giovane azzurro Francesco Pernici, capace di migliorarsi fino al primato personale in semifinale sugli 800 metri, pur senza riuscire ad accedere alla finale stellare. Spettacolo nei 400 metri femminili, con Sydney McLaughlin-Levrone che ha sfiorato l’impresa con una prova di altissimo livello, candidandosi al ruolo di protagonista assoluta della finale. A commentare le sfide della giornata, spazio anche all’analisi tecnica di Christopher Gandola, allenatore di Margherita Castellani, ospite d’eccezione. #Tokyo2025 #MondialiAtletica #Battocletti #AtleticaLeggera #Lyles #Pernici #McLaughlinLevrone #Chebet #Tsegay #Kipyegon #ItaliaTeam #Athletics