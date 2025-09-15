Sprint Zone Speciale Tokio: Aouani bronzo nella maratona! Italia da record e Duplantis extraterrestre nell’asta
Quarto splendido podio azzurro ai Mondiali grazie al bronzo nella maratona di Iliass Aouani! L’Italia eguaglia già il bottino di medaglie della scorsa edizione a Budapest. In pista Mattia Furlani vola in finale nel lungo, Lorenzo Simonelli accede alle semifinali nei 110 ostacoli, mentre Sara Fantini chiude settima nella finale del martello. Spettacolo senza fine da Armand Duplantis, oro con il suo 14° record del mondo consecutivo (6.30 m)! Con noi per commentare questa nuova impresa, la voce di Sonia Malavisi, specialista italiana del salto con l’asta. Forza Azzurri, la caccia alle medaglie continua!