Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

5 minuti fa

il

Quarto splendido podio azzurro ai Mondiali grazie al bronzo nella maratona di Iliass Aouani! L’Italia eguaglia già il bottino di medaglie della scorsa edizione a Budapest. In pista Mattia Furlani vola in finale nel lungo, Lorenzo Simonelli accede alle semifinali nei 110 ostacoli, mentre Sara Fantini chiude settima nella finale del martello. Spettacolo senza fine da Armand Duplantis, oro con il suo 14° record del mondo consecutivo (6.30 m)! Con noi per commentare questa nuova impresa, la voce di Sonia Malavisi, specialista italiana del salto con l’asta. Forza Azzurri, la caccia alle medaglie continua!

Argomenti correlati:
Pubblicità