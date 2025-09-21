Sport in tv oggi (domenica 21 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 21 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la finale della Billie Jean King Cup ed i tornei ATP e WTA, il ciclismo con le cronometro élite dei Mondiali, il volley con gli ottavi di finale dei Mondiali, la F1 con il GP d’Azerbaijan, e tanto altro ancora.

Alle ore 13.00 italiane si disputerà la gara del GP d’Azerbaijan: il diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Baku sulla distanza di 51 giri, per un totale di 306,049 km. A scattare dalla pole position sarà il neerlandese della Red Bull, Max Verstappen, mentre l’italiano della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, sarà in seconda fila, al quarto posto. Indietro le Ferrari: il monegasco Charles Leclerc si troverà in quinta fila, in decima piazza, mentre il britannico Lewis Hamilton partirà 12°, in sesta fila.

A partire dalle ore 11.00 italiane, a Shenzhen, in Cina, si disputerà l’atto conclusivo delle Billie Jean King Cup Finals 2025 di tennis: l’Italia, detentrice del trofeo, ed alla terza finale consecutiva, affronterà gli USA, che tornano a giocarsi il titolo dopo 7 anni. Nella storia gli USA hanno giocato 30 finali, vincendone 18, l’ultima nel 2017, mentre l’Italia su 7 atti conclusivi ha conquistato 5 titoli. Le scelte delle capitane, Tathiana Garbin da una parte e Lindsay Davenport dall’altra, saranno rese note a circa un’ora dall’inizio del primo incontro.

A Manila, nelle Filippine, i Mondiali senior 2025 di volley maschile vedranno proseguire gli ottavi di finale: l’Italia affronterà l’Argentina nel primo match della giornata, previsto alle ore 09.30 italiane. L’ultimo confronto tra azzurri e sudamericani sorrise agli uomini del CT Ferdinando De Giorgi, i quali il 15 giugno scorso a Quebec City vinsero per 3-1 nel corso della Nations League. Nella prima fase a gironi dei Mondiali, invece, l’Argentina ha vinto il Gruppo C, mentre l’Italia si è classificata seconda nel Girone G.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 21 settembre

02.05 Atletica, Mondiali: 9a giornata, sessione mattutina – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

02.55 Motocross, GP Australia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

03.15 Motocross, GP Australia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

04.00 Tennis, Laver Cup: 2a giornata, sessione serale – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

04.05 Canottaggio, Mondiali: 1a giornata, batterie – worldrowing.com

04.45 Motocross, GP Australia: MX2, gara 1 – discovery+, mxgp-tv.com

05.45 Motocross, GP Australia: MXGP, gara 1 – Sky Sport Uno, discovery+, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

07.00 Tennis, ATP 250 Chengdu: quarti di finale (3° match dalle 7.00 Musetti-Basilashvili) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

07.30 Tennis, ATP 250 Hangzhou: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

07.40 Motocross, GP Australia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, mxgp-tv.com

08.40 Motocross, GP Australia: MXGP, gara2 – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

09.30 Volley, Mondiali: Italia-Argentina – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN

10.00 Tennis, WTA 500 Seul: finale, Swiatek-Alexandrova – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, SuperTennis Plus (smart tv), SuperTenniX, fino alle 10.45 SuperTennis HD, supertennis.tv/live-streaming

10.22 Ciclismo, Mondiali: cronometro individuale donne élite – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

10.35 Atletica, Mondiali: 9a giornata, sessione serale – Rai Play Sport 3, discovery+, 12.30-13.00 e 13.30-14.33 Rai 2 HD, 12.55-13.30 e 13.45-14.45 Rai Sport HD, Eurosport 1 HD fino alle 13.37, DAZN fino alle 13.37

11.00 Tennis, BJK Cup Finals: finale, Italia-USA (11.00 primo singolare, a seguire secondo singolare, a seguire eventuale doppio decisivo) – SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), SuperTenniX, supertennis.tv/live-streaming

12.30 Calcio, Serie A: Lazio-Roma – DAZN, DAZN 1

13.00 F1, GP Azerbaijan: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.00 differita su TV8 HD, tv8.it

13.45 Ciclismo, Mondiali: cronometro individuale uomini élite – Rai Sport HD poi dalle 14.35 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 Volley, Mondiali: Belgio-Finlandia – VBTV, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Atalanta – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Cremonese-Parma – DAZN, DAZN 2

15.30 Baseball, Europei: Italia-Lituania – baseballeurope.tv

16.30 Lotta, Mondiali: 9a giornata – UWW+

18.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Como – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Sassuolo – DAZN, DAZN 1

21.00 Tennis, Laver Cup: 3a giornata, sessione unica (4 incontri) – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARGENTINA DI VOLLEY DALLE 9.30

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.22

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA DALLE 10.35

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BASILASHVILI (3° MATCH DALLE 7.00)

LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI BJK CUP ITALIA-USA DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-PEGULA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-PEGULA/TOWNSEND DI BJK CUP (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 13.45