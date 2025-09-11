Seguici su
In occasione del Gala di Sky Sport, Michele Cassano ha intervistato Rachele Sangiuliano, conduttrice, opinionista ed ex campionessa del mondo di volley nel 2002. Sangiuliano ha commentato il nuovo trionfo iridato della Nazionale di volley, arrivato 23 anni dopo il primo titolo mondiale conquistato anche grazie a lei. A seguire, intervista esclusiva a Luca Marchegiani per analizzare i temi più caldi della stagione del grande calcio internazionale. Non perderti questo speciale firmato OA Sport!

