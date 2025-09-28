Sollevamento pesi, le entry list definitive dei Mondiali 2025: Italia a ranghi ridotti

L’IWF ha pubblicato lo Start Book dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, in programma a Førde da giovedì 2 a sabato 11 ottobre. In Norvegia andrà in scena la prima rassegna iridata assoluta dopo l’introduzione delle nuove categorie di peso, in attesa di capire quali diventeranno olimpiche verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Dopo le varie scremature degli ultimi mesi, alla fine saranno solamente sette gli atleti italiani in gara al Mondiale. Assenti di lusso per vari motivi i big del movimento azzurro Giulia Imperio, Giulia Miserendino, Lucrezia Magistris, Sergio Massidda, Mirko Zanni e Nino Pizzolato, quindi c’è spazio per alcuni giovani in rampa di lancio e seconde linee.

Oscar Reyes Martinez è il punto di riferimento della spedizione tricolore, andando a caccia di una medaglia nei 79 kg, mentre il gruppo italiano verrà completato da Lorenzo Tarquini e Cristiano Ficco (88 kg), Celine Delia (53 kg), Noemi Filippazzo (58 kg), Martina Chiacchio (63 kg) e Genna Toko Kegne (77 kg).

Di seguito è possibile consultare il programma completo e le entry list definitive di tutte le categorie di peso ai Mondiali di pesistica olimpica 2025.

CLICCA QUI PER LE ENTRY LIST DEFINITIVE DEI MONDIALI DI SOLLEVAMENTO PESI 2025