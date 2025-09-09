Silvio Baldini: “Queste sono le vittorie più belle, i ragazzi hanno giocato da uomini veri”

Missione compiuta nella finestra di settembre per l’Italia Under 21 del nuovo CT Silvio Baldini, che ha cominciato il percorso di qualificazione verso gli Europei 2027 con due vittorie consecutive di misura contro Montenegro ed in Macedonia del Nord. Stasera gli Azzurrini si sono imposti per 1-0 nonostante l’espulsione di Moruzzi al 25′ grazie al gol di Luca Marianucci e ad una strenua difesa del risultato sul campo di Bitola.

“Queste sono le vittorie più belle, quando le difficoltà aumentano: sono vittorie che fanno maturare, avevamo bisogno di queste risposte. I ragazzi piano piano prendono coscienza che quando siamo in campo, anche con l’uomo in meno, se ci si aiuta si porta a casa la partita, non vanno risparmiate le energie“, dichiara Baldini ai microfoni della Rai.

“Hanno giocato da uomini veri e a fine gara mi hanno detto che è più bello vincere così, con l’uomo in meno. Per un allenatore sono le gratificazioni migliori. Sono nove giorni che ci conosciamo, sono felicissimo di averli visti assimilare i concetti così velocemente, dobbiamo continuare così. Sono felice di essere qui: ora avrò il tempo di organizzare il lavoro in maniera più mirata per aiutare questi ragazzi“, le parole del Commissario Tecnico azzurro.

Marinucci, difensore del Napoli e autore del gol decisivo, ha detto: “Il gol è uno schema provato in settimana, sul tocco di sponda di Ndour mi sono fatto trovare pronto. Era importante chiudere la partita anche in inferiorità, siamo stati forti a livello mentale, era difficile portarla a casa così. Vincere in questa maniera è anche più bello, perché siamo stati gruppo vero, tutti insieme. Siamo uniti, forti, si è creato subito una magia che ci ha portato a vincere le prime due partite“.