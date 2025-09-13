Sci alpino, brutta caduta in allenamento per Matteo Franzoso sulle nevi in Cile

Non arrivano buone notizie da La Parva, in Cile, dove la Nazionale italiana di sci alpino è presente per preparare una stagione importante, pensando soprattutto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il riferimento è all’incidente di Matteo Franzoso.

Come riportato dal sito della FISI, il 25enne azzurro, genovese, portacolori delle Fiamme Gialle e cresciuto sciisticamente al Sestriere, ha riportato un importante trauma cranico ed è attualmente ricoverato presso una clinica di Santiago.

Lo sciatore tricolore è mantenuto dai sanitari in terapia intensiva e in coma farmacologico per poter approfondire la situazione clinica del discesista. Dopo la caduta in pista, i soccorsi sono stati immediati, e Franzoso è stato trasportato in elicottero presso la struttura nella capitale cilena.

Si attendono aggiornamenti in merito e si spera di avere delle novità confortanti da parte della Federazione.