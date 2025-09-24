Cosa spinge una persona a correre per 100 km? È solo sfida fisica o c’è qualcosa di più profondo? In questa puntata di Run2U abbiamo incontrato Matteo Zucchini e Antonella Ciaramella: due anime diverse, unite dalla stessa passione per l’infinito. Preparazione, fatica, mente, cuore: qui non si parla solo di corsa, ma di vita. In un mondo dove tutti corrono… pochi sanno davvero perché. Questi due ultramaratoneti italiani che stanno riscrivendo i confini della resistenza: Matteo Zucchini, atleta solido, esperto, calcolatore; e Antonella Ciaramella, giovane talento in ascesa, passione pura allo stato grezzo. Con loro parliamo di: – cosa significa prepararsi per una gara da 100 km, – come si costruisce la forza mentale per non mollare mai, – il rapporto con la fatica, il tempo, la solitudine e la gioia, – il futuro dell’ultrarunning in Italia e nel mondo. Tra sacrifici, allenamenti estenuanti, momenti bui e successi incredibili, ci raccontano che la corsa non è solo sport. È identità. È percorso. È verità. Una puntata intensa, viva, umana. Perché dietro ogni chilometro c’è una storia. E oggi ve ne raccontiamo due. Mettiti le cuffie. Ti portiamo oltre il traguardo. #Run2U #DanieleMenarini #CorrereMagazine #OASport #Ultramaratona #MatteoZucchini #AntonellaCiaramella #DannyFrisoni #SabrinaSgalaberna #PodcastRunning #RunningItalia #CorrereOvunque #EnduranceRunning #StorieDiSport #Maratona #RunningMotivation #AtleticaLeggera #GiornalismoSportivo #RivistaCorrere #OAEndurance