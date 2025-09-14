Rugby femminile: Francia e Inghilterra conquistano un posto in semifinale ai Mondiali

Sono andati in scena oggi gli ultimi due quarti di finale della Rugby World Cup 2025, la coppa del mondo femminile di rugby che si sta disputando in Inghilterra. Palcoscenici delle due sfide sono stati Exeter e Bristol, con il Sandy Park che ha visto scendere in campo la Francia e Irlanda, mentre l’Ashton Gate Stadium ha ospitato la sfida tra Inghilterra e Scozia, in un doppio scontro da Sei Nazioni.

A Exeter doveva essere una passeggiata per la Francia, ma l’Irlanda ha sorpreso le transalpine, obbligandole a una grande rimonta nella ripresa. Il primo tempo, infatti, ha visto le irlandesi andare in meta al 6’ con Linda Djougang e al 24’ con Stacey Flood, con un piazzato che fissava il punteggio sul 13-0 per l’Irlanda. Le francesi, però, sono uscite alla distanza, prima con un piazzato di Bourgeois, poi con le mete di Charlotte Escudero e Joanna Grisez nell’arco di otto minuti per il 18-13 finale per la Francia.

Doveva vincere l’Inghilterra contro la Scozia e così è stato, senza grossi patemi. Si sblocca al 12’ l’Inghilterra con Kelsey Clifford e cinque minuti dopo raddoppia con Morwenna Talling per la prima fuga. Alla mezz’ora è Abby Dow a firmare il tris, mentre allo scadere del primo tempo arriva la doppietta personale di Clifford per il 26-3 con cui si va al riposo. Non cambia lo spartito nella ripresa, dove arrivano le mete di Amy Cokayne, Holly Aitchison e quella della bandiera scozzese di Rhona Lloyd per il 40-8 finale che premia l’Inghilterra.

Si è decisa, dunque, anche la seconda semifinale della RWC 2025 e sabato prossimo, ancora una volta a Bristol, a scontrarsi per un posto in finale saranno Francia e Inghilterra. A giocarsi, dunque, l’accesso all’ultimo atto della Coppa del mondo saranno Nuova Zelanda e Canada venerdì, e Francia e Inghilterra sabato.