Rugby, Benetton sconfitta in trasferta senza bonus difensivo dal Connacht nell’URC

Comincia con una sconfitta abbastanza netta la stagione della Benetton, che non riesce nell’impresa e cede al Connacht con il punteggio di 26-15 nella prima giornata di regular season dello United Rugby Championship 2025-2026. La squadra italiana resta dunque a bocca asciutta anche in termini di bonus difensivo, rimandando l’appuntamento con i primi punti in classifica, mentre la franchigia irlandese fa bottino pieno incassando anche il punto di bonus offensivo.

Al Dexcom Stadium di Galway i padroni di casa partono forte con la meta di Josh Ioane (trasformata da Cathal Forde) dopo 8 minuti e quella di Sean Naughton al 19′, mentre per la Benetton va a segno solamente Jacob Umaga al 16′ con un calcio di punizione. Gli ospiti si riavvicinano sul 12-8 al 41′ con la meta di Louis Lynagh, ma nel secondo tempo il Connacht scappa via con le mete (trasformate) di Dylan Tierney-Martin al 46′ e di Dean Jansen al 73′.

Ininfluente la meta allo scadere di Alessandro Garbisi (trasformata da Jacob Umaga) che fissa lo score sul 26-15. Nel corso della partita hanno ricevuto un cartellino giallo rimediando un’espulsione provvisoria Chay Mullins al 26′ per gli irlandesi e Malakai Fekitoa al 10′ e Michele Lamaro al 44′ per la Benetton.