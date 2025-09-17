Roberta Bruni 11ma nella finale dell’asta ai Mondiali. Doppietta USA, Moon cala il tris iridato

Roberta Bruni non ripete l’incoraggiante prestazione delle qualificazioni (4.60 al primo tentativo) e chiude in undicesima piazza la finale del salto con l’asta ai Campionati Mondiali 2025 di atletica. La primatista italiana, ancora non al top della forma dopo lo stop per l’infortunio (micro-frattura della terza vertebra sacrale) di fine giugno a Parigi, può comunque ritenersi soddisfatta per il miglior risultato della carriera in una rassegna iridata all’aperto.

La 31enne romana non aveva infatti mai preso parte ad una finale mondiale outdoor, venendo sempre eliminata in qualificazione nelle sue precedenti tre apparizioni (2019, 2022 e 2023) e subendo il peso della maglia azzurra. Pochi rimpianti in questo caso per Bruni, che ha superato la misura d’ingresso (4.45) al secondo tentativo per poi uscire di scena con tre errori a 4.65.

Il podio era oggettivamente fuori portata anche per la sua miglior versione di sempre (4.73 due anni fa a Chiari), considerando il 4.80 firmato dalla slovena Tina Sutej per aggiudicarsi la medaglia di bronzo. In assenza dell’australiana campionesse olimpica di Parigi 2024 Nina Kennedy, gli Stati Uniti hanno fatto doppietta con la vittoria di Katie Moon (4.90 all’ultima prova disponibile) che si è imposta davanti a Sandi Morris (4.85, quarto argento in carriera ai Mondiali senza ori) conquistando il terzo titolo iridato consecutivo.