Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Russia e Bielorussia presenti con bandiera ed inno

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha preso una decisione molto importante in vista delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in Italia gli atleti di Russia e Bielorussia saranno presenti con bandiera ed inno. Per i due Paesi termina, almeno in parte, la messa al bando iniziata dopo l’invasione dell’Ucraina.

C’è una condizione da rispettare però: per ciascuno sport presente nel programma paralimpico, infatti, saranno le singole Federazioni Internazionali a decidere circa la presenza di Russia e Bielorussia, ed allo stato attuale delle cose sono ancora diverse quelle che non consentono la partecipazione agli atleti di questi due Paesi.

Palpabile la delusione dell’Ucraina, che ha risposto al provvedimento attraverso le parole del ministro dello Sport, Matviy Bidnyi, che ha dichiarato (fonte: Gazzetta dello Sport): “Coloro che hanno votato a favore della decisione hanno tradito la loro coscienza e i valori olimpici“.