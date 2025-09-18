MX2, il GP d’Australia deciderà chi sarà il campione tra Laengenfelder e de Wolf

Ci siamo! Siamo pronti per l’ultimo, decisivo, atto del Mondiale di MX2 2025. Tutto si deciderà nel fine settimana conclusivo. Il titolo è ancora in bilico e le emozioni non mancheranno. Chi sarà il nuovo campione della MX2? Lo scopriremo nella notte tra sabato e domenica.

Si correrà, infatti, il Gran Premio d’Australia, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MX2 2025. Sul tracciato di Darwin saranno in palio 60 punti (10 della Qualifying Race e 50 delle due manche) che andranno finalmente a decidere chi sarà il nuovo campione. Simon Laengenfelder o Kay de Wolf?

Sono loro i duellanti che hanno impreziosito questa annata e sono loro che andranno a caccia del successo finale in Australia. Il pilota tedesco della KTM, infatti, si presenta all’atto conclusivo al comando con 884 punti (dopo i 51 complessivi conquistati in Cina) contro gli 868 dell’olandese del team Husqvarna (dopo i 47 di Shanghai). 16 lunghezze di distacco con 60 punti a disposizione.

In poche parole a Darwin ogni errore dei due contendenti potrebbe essere decisivo. Laengenfelder e de Wolf. Laengenfelder o de Wolf. Chi la spunterà? Vedremo, poi, se qualcuno andrà a inserirsi tra i due. In primis Andrea Adamo che è terzo nella classifica generale con 817 punti e vuole assolutamente chiudere nel migliore dei modi un’annata che lo ha visto protagonista.