CiclismoMountain Bike
Mountain bike, Mondiali 2025: la slovena Maruša Tereza Šerkezi vince tra le juniores. Quattordicesima Pellizotti
Prima gara individuale per il cross country ai Mondiali di mountain bike 2025 in corso di svolgimento a Valais, in terra elvetica. È andata in scena nel primo pomeriggio la gara junior al femminile.
A trionfare è stata la slovena Maruša Tereza Šerkezi che ha sbaragliato la concorrenza: dominio assoluto, arrivo in solitaria per lei con il tempo di 1:01:27.
Seconda posizione per la padrona di casa Anja Grossmann, staccata di 1’13”, mentre terza è giunta la ceca Barbora Bukovska, distanziata di 2’50”. In casa Italia la migliore è la figlia d’arte Giorgia Pellizotti, che chiude in quattordicesima posizione. Sedicesima Elisa Ferri.