Nuovo appuntamento con la rubrica Felicioni e Scontenti di Motor News! Beatrice Frangione e Luca Preti ci portano nel cuore del GP d’Italia 2025 a Monza, partendo da un felicione inatteso fino ad arrivare a uno scontento davvero inusuale. Chi saranno i protagonisti che hanno brillato e chi invece ha deluso? Scopritelo in questa imperdibile puntata, tra analisi, curiosità e sorprese dal Tempio della Velocità. Non perderti la lista dei Felicioni e degli Scontenti di Monza!