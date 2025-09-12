Altri video
-
GP San Marino: Marquez vola a Misano, Bezzecchi e Morbidelli sorprendono!
-
Mondiali di Tokyo: le previsioni di Ferdinando Savarese sul podio degli azzurri
-
Speciale “Presentazione Coppe Europee” Sky Sport: Rachele Sangiuliano sul trionfo del volley e Luca Marchegiani sul grande calcio internazionale
-
FOCUS SUMMER – Il ritorno di Max Di Mito: dopo la malattia, allena ancora i campioni
Nuovo appuntamento con la rubrica Felicioni e Scontenti di Motor News! Beatrice Frangione e Luca Preti ci portano nel cuore del GP d’Italia 2025 a Monza, partendo da un felicione inatteso fino ad arrivare a uno scontento davvero inusuale. Chi saranno i protagonisti che hanno brillato e chi invece ha deluso? Scopritelo in questa imperdibile puntata, tra analisi, curiosità e sorprese dal Tempio della Velocità. Non perderti la lista dei Felicioni e degli Scontenti di Monza!