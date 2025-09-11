In questa puntata speciale di Motor News, Beatrice e Luca analizzano il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza. Quest’anno Beatrice ha vissuto il weekend direttamente in pista, regalandoci non solo l’analisi del risultato ma anche aneddoti esclusivi e retroscena che non avete visto nelle dirette TV. Un racconto che unisce passione, cronaca e emozioni uniche dal cuore del Tempio della Velocità. Segui Motor News per non perderti approfondimenti, interviste e curiosità dal mondo della Formula 1!