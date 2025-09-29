MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Prosegue senza soluzioni di continuità la stagione del Motomondiale 2025. La trasferta asiatica, infatti, si prepara per il secondo capitolo. Dal Giappone e dalla pista di Motegi, sarà la volta del Gran Premio di Indonesia sulla pista di Mandalika, diciottesimo appuntamento della stagione.

Nel fine settimana compreso tra il 3 ed il 5 ottobre, quindi, le due ruote si trasferiranno nella regione dell’Isola di Lombok, per un appuntamento che è entrato da poco nel calendario ma che ha spesso regalato gare intense ed emozioni. Nel 2024, la Sprint fu appannaggio di Francesco Bagnaia, che precedette Enea Bastianini e Marc Marquez. Jorge Martin, scivolato nella gara-dimezzata, si rifece la domenica, imponendosi nel Gran Premio davanti a Pedro Acosta e al già citato Bagnaia.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Indonesia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà i momenti più importanti e la MotoGP. Sul canale TV8 (125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare della domenica saranno proposte in differita. Il weekend di Mandalika in streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it si potrà seguire la programmazione si TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle fasi clou della MotoGP.

PROGRAMMA GP INDONESIA 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

VENERDÌ 3 OTTOBRE

Ore 3:00-3:35, Moto3, Prove libere 1

Ore 3:50-4:30, Moto2, Prove libere 1

Ore 4:45-5:30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 7:15-7:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 8:05-8:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 9:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 4 OTTOBRE

Ore 2:40-3:10, Moto3, Prove libere 2

Ore 3:25-3:55, Moto2, Prove libere 2

Ore 4:10-4:40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 4:50-5:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:15-5:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6:50-7:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7:15-7:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7:45-8:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:10-8:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9:00, MotoGP, SPRINT RACE

DOMENICA 5 OTTOBRE

Ore 4:40, Warm-up MotoGP

Ore 6:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 7:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 9:00, GRAN PREMIO MOTOGP