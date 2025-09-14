Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

5 minuti fa

il

Al Minardi Day di Imola, Luca Preti ha incontrato Giorgio Piola, Biagio Maglienti ed Enzo Frangione nello studio di OA Sport. Attraverso le spettacolari auto storiche esposte nel paddock, i nostri ospiti hanno condiviso aneddoti esclusivi e ricordi affascinanti di un’epoca in cui queste vetture rappresentavano il massimo della tecnologia in Formula 1. Un vero tuffo nel passato che ha portato anche a riflessioni sul presente e sull’evoluzione della passione per il motorsport, una passione che cambia forma ma resta sempre fortissima.

Argomenti correlati:
Pubblicità