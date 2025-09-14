Al Minardi Day di Imola, Luca Preti ha incontrato Giorgio Piola, Biagio Maglienti ed Enzo Frangione nello studio di OA Sport. Attraverso le spettacolari auto storiche esposte nel paddock, i nostri ospiti hanno condiviso aneddoti esclusivi e ricordi affascinanti di un’epoca in cui queste vetture rappresentavano il massimo della tecnologia in Formula 1. Un vero tuffo nel passato che ha portato anche a riflessioni sul presente e sull’evoluzione della passione per il motorsport, una passione che cambia forma ma resta sempre fortissima.