Medagliere Mondiali ciclismo 2025: vince l’Olanda, Italia settima con l’oro di Finn

Lorenzo Finn
I Paesi Bassi si sono imposti nel medagliere dei Mondiali 2025 di ciclismo con due ori, un argento e un bronzo. I successi degli juniores Megan Arens e Michiel Mouris a cronometro hanno permesso agli oranje di chiudere davanti a tutti, precedendo la Gran Bretagna (due ori con Zoe Baeckstedt nella cronometro U23 e Haddy Hudson nella prova in linea juniores). L’Italia ha concluso in settima posizione con l’oro di Lorenzo Finn tra gli under 23, l’argento di Chantal Pegolo tra le juniores e il bronzo di Federica Venturelli nella cronometro under 23. Di seguito il medagliere dei Mondiali 2025 di ciclismo.

MEDAGLIERE MONDIALI CICLISMO 2025

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1. Paesi Bassi 2 1 1 4
2. Gran Bretagna 2 0 0 2
3. Francia 1 2 1 4
4. Spagna 1 1 2 4
4. Svizzera 1 1 2 4
4. Belgio 1 1 2 4
7. ITALIA 1 1 1 3
8. Australia 1 1 0 2
9. Canada 1 0 0 1
9. Svezia 1 0 0 1
9. Slovenia 1 0 0 1
12. Nuova Zelanda 0 2 0 2
12. Slovacchia 0 2 0 2
14. USA 0 1 0 1
15. Austria 0 0 1 1
15. Norvegia 0 0 1 1
15. Irlanda 0 0 1 1
15. Polonia 0 0 1 1
