Strada
Medagliere Mondiali ciclismo 2025: vince l’Olanda, Italia settima con l’oro di Finn
I Paesi Bassi si sono imposti nel medagliere dei Mondiali 2025 di ciclismo con due ori, un argento e un bronzo. I successi degli juniores Megan Arens e Michiel Mouris a cronometro hanno permesso agli oranje di chiudere davanti a tutti, precedendo la Gran Bretagna (due ori con Zoe Baeckstedt nella cronometro U23 e Haddy Hudson nella prova in linea juniores). L’Italia ha concluso in settima posizione con l’oro di Lorenzo Finn tra gli under 23, l’argento di Chantal Pegolo tra le juniores e il bronzo di Federica Venturelli nella cronometro under 23. Di seguito il medagliere dei Mondiali 2025 di ciclismo.
MEDAGLIERE MONDIALI CICLISMO 2025
|#
|NAZIONE
|ORO
|ARGENTO
|BRONZO
|TOTALE
|1.
|Paesi Bassi
|2
|1
|1
|4
|2.
|Gran Bretagna
|2
|0
|0
|2
|3.
|Francia
|1
|2
|1
|4
|4.
|Spagna
|1
|1
|2
|4
|4.
|Svizzera
|1
|1
|2
|4
|4.
|Belgio
|1
|1
|2
|4
|7.
|ITALIA
|1
|1
|1
|3
|8.
|Australia
|1
|1
|0
|2
|9.
|Canada
|1
|0
|0
|1
|9.
|Svezia
|1
|0
|0
|1
|9.
|Slovenia
|1
|0
|0
|1
|12.
|Nuova Zelanda
|0
|2
|0
|2
|12.
|Slovacchia
|0
|2
|0
|2
|14.
|USA
|0
|1
|0
|1
|15.
|Austria
|0
|0
|1
|1
|15.
|Norvegia
|0
|0
|1
|1
|15.
|Irlanda
|0
|0
|1
|1
|15.
|Polonia
|0
|0
|1
|1