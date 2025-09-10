Il collegiale estivo di Tirrenia ha segnato il ritorno tanto atteso di Martina Maggio, pronta a rimettersi in gioco dopo un lungo stop. Accanto a lei, le giovani stelle della ginnastica artistica italiana – Emma Fioravanti, Giulia Perotti e Sofia Tonelli – fresche del trionfo agli Europei di Lipsia 2025, dove hanno conquistato l’oro a squadre e Sofia un prestigioso bronzo alla trave. In questo salotto speciale con Chiara Sani, le nostre Fate raccontano: ✨ Com’è la vita in un collegiale estivo ✨ L’emozione del ritorno in pedana ✨ Gli obiettivi per i prossimi appuntamenti internazionali Un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte delle campionesse azzurre e vivere da vicino le emozioni della ginnastica artistica italiana!