LIVE Sinner-Musetti, US Open 2025 in DIRETTA: storico derby azzurro, in palio la semifinale

Il programma del match Sinner-Musetti

Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, valido per i quarti di finale degli US Open 2025 di tennis: il numero 1 ATP vuole proseguire il percorso verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno, mentre la testa di serie numero 10 vuole eguagliare le semifinali Slam già raggiunte a Wimbledon 2024 e Roland Garros 2025. Sarà il terzo incrocio tra i due in match ufficiali sul circuito maggiore, con i due precedenti giocati che vedono Sinner sul 2-0: il numero 1 del mondo ha vinto sia agli ottavi di Anversa 2021 sul veloce indoor per 7-5 6-2, sia a Montecarlo 2023 nei quarti di finale sulla terra battuta outdoor con un duplice 6-2.

Per quanto concerne la corsa al numero 1 ATP, nella classifica virtuale lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’italiano Jannik Sinner, finora, hanno incamerato 400 punti a testa per l’accesso ai quarti di finale e le distanze tra i due sono rimaste invariate rispetto all’inizio del torneo. L’iberico, infatti, conserva 60 lunghezze di vantaggio sull’azzurro nella graduatoria in cui i punti degli US Open 2024 sono già decurtati: Alcaraz si attesta a 9940, mentre Sinner insegue a quota 9880. I due potrebbero affrontarsi soltanto in finale, ed in quel caso il successo varrebbe anche il numero 1 ATP.

Lorenzo Musetti, invece, è già aritmeticamente certo di difendere la top ten nel ranking ATP al termine del torneo, essendo salito a quota 3505, che al momento vale il nono posto virtuale. L’azzurro, infatti, potrà essere scavalcato da uno solo dei due tennisti ancora in corsa agli US Open che lo seguono in classifica, dato che sia il canadese Felix Auger-Aliassime che il ceco Jiri Lehecka avranno bisogno di vincere il torneo per superarlo. Al contrario, l’italiano con un altro successo andrebbe a scavalcare il britannico Jack Draper, ritiratosi dal torneo dopo la vittoria all’esordio. Nella Race ATP, invece, l’azzurro è salito a quota 3070 punti e si è issato all’ottavo posto: si è già concretizzato in questo caso il sorpasso proprio sul britannico Jack Draper.

Il derby azzurro tra il numero 1 ATP ed il numero 10 del seeding si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium e sarà l’ultimo giornata di mercoledì 3 settembre: la sessione serale scatterà all’1.00 di notte di giovedì 4 e prevede Muchova-Osaka prima di Sinner-Musetti. Nella sessione pomeridiana, dalle ore 17.00 italiane, si giocheranno Auger Aliassime-De Minaur e Anisimova-Swiatek. OA Sport vi offre la diretta live testuale del derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che sarà valido per i quarti di finale degli US Open 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!