Larissa Iapichino non si capacita: “Sono senza emozioni, gara che si commenta da sola”

Larissa Iapichino è ancora sotto shock quando si ferma ai microfoni della Rai per l’intervista di rito dopo una clamorosa eliminazione nelle qualificazioni del salto in lungo ai Campionati Mondiali 2025 di atletica. La vincitrice delle ultime due Diamond League, capace di spingersi fino a 7.06 lo scorso 31 maggio a Palermo, ha fallito l’obiettivo più importante della stagione restando fuori da una finale ampiamente alla sua portata.

La 23enne toscana si è resa protagonista di una prestazione estremamente negativa, non andando oltre il quindicesimo posto assoluto con un modesto 6.56 come migliore dei tre salti effettuati. La campionessa europea indoor in carica deve fare i conti con un’altra terribile delusione a livello globale dopo la quinta piazza dei Mondiali 2023 a Budapest e soprattutto la quarta posizione delle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Credo che in questo momento sia importante non farsi prendere dal momento, uscire di qui, andare in albergo e analizzare il tutto con più lucidità possibile. La gara si commenta da sola, ma vorrei commentarla in un momento diverso perché non voglio assolutamente perdermi nel momento. Ringrazio comunque tutti quelli che mi hanno seguito, anche se non è stato lo spettacolo che volevo portare a questo Mondiale“, dichiara la figlia di Fiona May circa mezz’ora dopo il suo ultimo salto.

“Io in questo momento sono sotto shock, quindi non ho emozioni, ed è per questo che dico che preferisco in un secondo momento poi parlarne. Ora è come se stessi vivendo un incubo, non sembra reale“, le parole di un’incredula Larissa Iapichino al termine della sua breve e fallimentare avventura iridata in Giappone.