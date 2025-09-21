Kimi Antonelli non batte Russell a Baku, ma segnali di ripresa: uscita dal tunnel?

Andrea Kimi Antonelli non è riuscito a salire sul podio nel Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma la sua prestazione è l’aspetto più importante per il giovane rookie bolognese.

Sul tracciato cittadino di Baku il pilota del team Mercedes ha dato una risposta importante. Dopo diverse settimane costellate di errori e risultati assenti occorreva dare una risposta per zittire critiche e voci varie. Il pilota italiano lo ha fatto. Aveva già fatto vedere cose interessanti nel corso delle prove libere sulla pista che si affaccia sul Mar Caspio, ma oggi in gara ha saputo alzare ulteriormente l’asticella.

Andrea Kimi Antonelli, quindi, conquista una quarta posizione eccellente a breve distanza dal podio difeso da Carlos Sainz. Il classe 2006 torna a fare vedere il suo talento e, giova ricordarlo, torna in zona podio come era accaduto all’esordio a Melbourne, senza dimenticare il terzo posto di Montreal. Una boccata d’ossigeno che, però, non deve far dimenticare quanto avvenuto negli ultimi mesi tra errori, incidenti e pochissimi punti.

Il confronto diretto in casa Mercedes oggi sembrava addirittura favorirlo, ma il passo gara di George Russell ha avuto la meglio. L’inglese ha saputo centrare un secondo posto brillante, mentre Andrea Kimi Antonelli, come detto, ha concluso al quarto posto. Un primo passo per tornare tranquillo e sereno come accadeva ad inizio anno quando correva con la mente sgombra. Ora rimangono 7 gare da vivere con la mentalità giusta e l’imperativo di crescere e non commettere errori. Per il momento, bentornato Kimi!