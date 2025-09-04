Juan Carlos Ferrero su Carlos Alcaraz: “Non l’avevo mai visto con questa mentalità”

Domani Carlos Alcaraz sfiderà nella semifinale degli US Open Novak Djokovic e sarà il nono incrocio tra loro, col serbo in vantaggio 5-3 e sempre vittorioso contro l’iberico quando si è giocato sul cemento. Tuttavia, il tennis messo in mostra da Carlitos è stato impressionante, come dimostrato dagli zero set concessi finora ai propri avversari.

Parlando alla stampa spagnola a New York, il coach dell’iberico, Juan Carlos Ferrero, ha fatto il punto della situazione: “Abbiamo sempre saputo che era molto bravo a tennis, ma mentalmente lo vedo migliore che mai“, ha spiegato Ferrero. “In questo torneo sta dimostrando quella costanza, senza alti e bassi, e sta raggiungendo il potenziale che abbiamo visto in lui“.

“È ancora molto giovane, nonostante la sua esperienza. Sta maturando e migliorando. A poco a poco, ha mostrato segni di miglioramento, ma è in questo torneo che si nota di più. Sta commettendo solo cinque, sei o sette errori a set. Questa è la differenza rispetto a prima“, ha sottolineato.

“È migliorato sotto ogni aspetto rispetto a tre anni fa. Ha ben chiaro in mente che bisogna dare il massimo nelle situazioni difficili. Anche il suo servizio e la sua spinta sono molto migliorati. Ha una tecnica incredibile. Qualunque cosa gli chiediate, la fa subito“, ha dichiarato l’allenatore.