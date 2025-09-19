Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Tennis

Jasmine Paolini: “Pochi minuti per ricaricare le pile e si riparte con il doppio, siamo ancora vivi”

Pubblicato

10 secondi fa

il

Jasmine Paolini
Paolini Lapresse

Le campionesse in carica sono ancora in partita. Sembrava quasi disperata la rimonta per Jasmine Paolini, ma la numero uno azzurra è riuscita a ribaltare la situazione battendo in tre set l’ucraina Elina Svitolina per 3-6 6-4 6-4, portando la sfida della semifinale di BJK Cup al doppio decisivo.

Le parole dell’azzurra: “È stato un match tostissimo, sono contenta di come sono rimasta lì, sia il pubblico che la panchina mi hanno aiutato. Ora bisogna ricaricare le pile qualche minuto e ripartire con il doppio. Cerchiamo di fare il nostro meglio”. 

Sul momento decisivo del match: “Ha sbagliato una volée con un nastro che è rimasto lì e mi son detta ‘dai che è un segnale’. Il tennis molte volte gira su poche palle, oggi per fortuna ha girato dalla mia parte, sono contenta, siamo ancora lì, siamo ancora vivi e speriamo di fare il meglio con il doppio”. 

A breve in campo per la sfida decisiva: ovviamente coppia con Sara Errani per sfidare le gemelle Kichenok.

Argomenti correlati:
Pubblicità