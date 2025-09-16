Seguici su
Tennis

Jasmine Paolini: “La vittoria di Cocciaretto mi ha ispirato, questa volta è andata bene a noi”

Pubblicato

46 secondi fa

il

Jasmine Paolini
Paolini / Lapresse

Jasmine Paolini imita la compagna di squadra Elisabetta Cocciaretto e si inventa una rimonta clamorosa per battere in tre set Xinyu Wang, regalando all’Italia il punto decisivo per sconfiggere 2-0 la Cina padrona di casa e volare in semifinale di Billie Jean King Cup, in occasione della Final Eight in programma questa settimana sul cemento indoor di Shenzhen.

È stata dura, lei ha giocato alla grande ma ho cercato di restare in partita per tutti quelli che erano in panchina, per i tifosi e per il mio Paese. Alla fine in qualche modo sono riuscita a far girare il match. Sono felice perché è sempre un piacere giocare con questa maglia. Nel 2° set la situazione era complicata. Affrontare le padroni di casa in questa competizione è difficile ma io cercavo di concentrarmi su quello che mi diceva il mio team e sul sostegno del nostro pubblico e alla fine, come accaduto con Elisabetta, sono riuscita a vincere“, le dichiarazioni a caldo della n.8 al mondo dopo il successo per 4-6 7-6 6-4.

In conferenza stampa, la vincitrice degli Internazionali d’Italia 2025 ha poi aggiunto: “Sono stati due match davvero duri, li avevamo quasi persi entrambi e invece siamo riusciti a girarli. Abbiamo lottato fino all’ultima palla, siamo rimaste in partita per le compagne che erano in panchina e per il nostro paese. Siamo felici e fiere di noi stesse. È stata dura ma è anche bello giocare di fronte a così tanta gente, anche se tifavano quasi tutti per la Cina. Sono stati molto rispettosi ed è bello respirare quest’atmosfera quando si giocano competizioni come questa“.

Sull’impatto positivo che ha avuto la vittoria in rimonta di Cocciaretto nel primo singolare di giornata:Mi ha ispirato molto, davvero. Ho pensato spesso alla partita di Elisabetta. Nel tennis non puoi mai sapere e questa volta è andata bene a noi. Forse siamo state un po’ fortunate, ma penso anche che abbiamo lottato fino all’ultima palla“.

Mi dicevo di restar lì, pensavo a quello che dovevo fare con sempre maggiore positività. Forse ero entrata in campo nervosa, non riuscivo a concentrarmi sul mio gioco al 100% ed è per questo che il mio livello oggi non è stato costante. Speriamo di far meglio fin dal prossimo turno, di giocare più rilassata e godermi di più la partita“, il commento della 29enne toscana. Le campionesse del mondo in carica affronteranno venerdì 19 settembre in semifinale una tra Ucraina e Spagna.

