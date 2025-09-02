Italia-Spagna oggi, Europei hockey pista 2025: orario, tv, programma, streaming

Martedì 2 settembre, alle ore 20.00, l’Italia proseguirà la sua marcia nella prima fase degli Europei 2025 di hockey pista andando a vivere uno scontro ancora più complicato rispetto a quello vissuto poche ore fa contro il Portogallo, padrone di casa a Paredes, regolato 3-2 al termine di una partita intensa e clamorosa.

In vista infatti c’è l’incontro con la Spagna campione del mondo in carica, che nel frattempo si è presentata alla rassegna continentale battendo 2-1 la Francia. Gli azzurri dovranno cercare di difendere in maniera organizzata, contro il talento delle Furie Rosse e di elementi come Manrubia e l’astro nascente Pujadas, non rinunciando quando possibile a mettere in difficoltà gli spagnoli.

Il match valido per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2025 di hockey su pista fra Italia e Spagna, in programma quest’oggi – 2 settembre – inizierà alle ore 20.00. La partita sarà visibile in diretta streaming su World Skate Europe TV. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE testuale dell’incontro.

CALENDARIO EUROPEI HOCKEY PISTA 2025

Martedì 2 settembre – Paredes (Portogallo)

Ore 20.00 Italia-Spagna – Diretta streaming su World Skate Europe TV

PROGRAMMA EUROPEI HOCKEY PISTA : DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: World Skate Europe TV

Diretta Live testuale: OA Sport.