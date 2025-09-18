Coiro: “Trovato il varco giusto”. Bellò: “Chiudo la stagione più difficile della mia vita”

Eloisa Coiro avanza, Elena Bellò si ferma, al termine delle batterie degli 800 metri femminili valevoli per i Campionati Mondiali di atletica 2025 in corso di svolgimento a Tokyo (Giappone). Le due azzurre hanno vissute due prove differenti, con la prima in grado di cambiare marcia nel finale per andare a staccare il pass per la qualificazione, mentre la seconda ha pagato proprio in quel momento una condizione fisica evidentemente non perfetta.

La roman ha chiuso la sua batteria, la terza delle sette previste, al terzo posto alle spalle dell’etiope Tsige Duguma che ha messo a segno un 2:01.53, e della statunitense Maggi Congdon (2:01.74) mentre l’azzurra ha fermato i cronometri sul 2:01.86. La nativa di Schio, invece, non è andata oltre la sesta posizione nella settima batteria che ha visto il successo della giamaicana Natoya Goule-Toppin in 1:59.66 davanti alla rappresentante del Botswana, Oratile Nowe in 2:00.09 e alla canadese Maeliss Trapeau in 2:00.36. L’azzurra ha fatto segnare un 2:02.44.

Eloisa Coiro ha analizzato la sua prova ai microfoni di Raisport: “Una gara non facile. Sono riuscita a trovare un varco nel momento decisivo, ma me l’ero vista brutta perché era difficile passare all’esterno dato che eravamo tantissime. Per fortuna è andata bene così. Sono arrivata in buone condizioni a questo Mondiale. Mi sono preparata bene, ma affrontarlo così avanti nella stagione non è certo semplice. Dal mio punto di vista mi sento bene. La batteria odierna è stata una sorta di tira e molla e sono soddisfatta di aver passato il turno. Domani sarà un’altra storia”.

Elena Bellò ha raccontato le sue sensazioni: “Chiudo la stagione più difficile della mia vita – ammette – Sono contenta di essere arrivata qui a Tokyo, perchè non era affatto scontato, dopo tutto quello che mi era capitato. Non ha nemmeno senso parlarne però. Diciamo che ho messo a segno un tassello grosso nella mia crescita in una stagione così difficile per motivi di salute. Non ho mai potuto raggiungere una buona condizione, poi aggiungiamo qualche problema tecnico. Lo sfrutterò per fortificarmi ancora di più. Voglio salutare Tokyo con l’augurio di non mollare mai in vista della prossima stagione. Dovrò prendere le decisioni giuste e ricaricarmi con nuove energie. Io so quanto valgo”.