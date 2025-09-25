Altri video
Motor News: Il GP di Baku conferma l’opinione di Luca Preti su questo campionato
CANOTTAGGIO Raineri: dall’oro olimpico di Sydney al futuro del canottaggio italiano
Run2U 35a puntata | 100 km: Zucchini e Ciaramella, due volti emergenti dell’ultramaratona italiana.
Il CT che ha cambiato la ginnastica italiana: intervista a Enrico Casella
Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Cesare Rizzi Nei 9 giorni dei campionati iridati di Tokyo tanti risultati di grande spessore tecnico a livello internazionale, ma solo un primato del mondo da parte dell’extraterrestre dell’atletica Armand Duplantis, al suo quattordicesimo record con la misura di 6,30 nel salto con l’asta. Insieme all’ospite odierno, commentatore per il canale di eventi in streaming Atletica Italiana Tv, analizzeremo le prestazioni più significative viste nel corso della manifestazione dove ci sono state tante conferme ma anche qualche sorpresa. Conduce: Ferdinando Savarese