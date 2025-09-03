Nella puntata odierna analizzeremo quanto avvenuto nel Gran Premio d’Olanda di Formula Uno. Una gara nella quale gli spunti di interesse non sono mancati, tra un grave errore di Lewis Hamilton, l’incidente tra Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc e, infine, il motore finito arrosto di Lando Norris. Oscar Piastri vince e scappa in classifica generale, pronto per confermarsi già nel prossimo weekend, quello di Monza con il Gran Premio d’Italia. Nella seconda parte ci concentreremo sulla MotoGP, con il Gran Premio di Catalogna ormai ai nastri di partenza.