Pubblicato

15 minuti fa

il

Direttamente dal circuito di Misano! Luca Preti e Luca Di Somma ci raccontano una giornata di prove libere ricca di emozioni al GP di San Marino ⚡ Marc Marquez domina ancora la classifica dei tempi, ma questa volta alle sue spalle brillano: Marco Bezzecchi (Aprilia) 2° Franco Morbidelli (Ducati) 3° Pecco Bagnaia, ottimo 4° Sorprese anche in casa Honda con: Joan Mir 6° (caduto nel finale) Luca Marini 7° Chiude la Top 10 Fabio Di Giannantonio. Una giornata intensa che promette spettacolo nel weekend di Misano!

