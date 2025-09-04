Zandvoort regala sempre spettacolo: il GP d’Olanda 2025 ha riportato in pista emozioni “vecchia maniera”, tra sorpassi spettacolari (anche se rari) e problemi di affidabilità ai motori. Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano tutto quello che è successo in gara e commentano anche le dichiarazioni di Stefano Domenicali sulle strategie future della Formula 1. Scopri il riassunto completo del weekend e cosa ci aspetta per il futuro della F1!