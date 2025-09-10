Giro di Toscana 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Isaac del Toro favorito

È tempo di classiche italiane per il calendario del ciclismo su strada. Dopo il GP Industria & Artigianato è tempo di Giro di Toscana: edizione numero 97 per la corsa intitolata Memorial Alfredo Martini. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Il percorso inizia con un tratto pianeggiante intervallato tre volte dallo strappo di Peccioli (1.5 km al 5,8% di pendenza media). Sempre da Peccioli i corridori entreranno nel circuito finale, dove la pianura prosegue fino alla prima scalata del Monte Serra (8.3 km al 7,2% di pendenza media). La discesa porterà poi sullo strappo di Quattro Strade (1 km al 4%), prima del passaggio sul traguardo. Da qui sarà nuovamente pianura prima dell’ultimo passaggio sul Monte Serra, decisivo per la vittoria finale. Chi punta alla vittoria dovrà fare la differenza su questa salita, per poi affrontare nuovamente la discesa e gli ultimi chilometri in pianura fino all’arrivo a Pontedera.

PROGRAMMA

Mercoledì 10 settembre

Pontedera-Pontedera (190 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE IL GIRO DI TOSCANA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: non prevista

FAVORITI

Il campione uscente è Clément Champoussin (XDS Astana Team), ma i favoriti sono altri. Tra i più attesi sicuramente i due giovani della UAE Team Emirates – XRG: Isaac del Toro e Jan Christen. Tra gli scalatori occhio anche ad Aleksandr Vlasov, Richard Carapaz e Michael Storer. In casa Italia speranze affidate a Davide Piganzoli e Christian Scaroni.