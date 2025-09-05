CiclismoStrada
Giro della Lunigiana 2025: Kristian Haugetun vince la seconda tappa davanti a Luca Morlino
Seconda tappa ancora tutta in terra ligure per il Giro della Lunigiana 2025. Protagonista è la provincia di La Spezia nella Luni-Vezzano Ligure di 96,5 chilometri.
A trionfare è il norvegese Kristian Haugetun con una perentoria volata sull’ascesa conclusiva. Per il classe 2008 che già vestiva la maglia a pois c’è ovviamente la leadership in classifica generale.
Seconda posizione per l’azzurro Luca Morlino: il rappresentante del Piemonte ha provato a lanciare lo sprint ma è stato beffato dal rivale. Terzo Seff Van Kerckhove: per il belga secondo podio in due giorni.
Leggi il n.5 della Rivista Azzurra! L'intervista alle sorelle Alice ed Asia D'Amato, le rubriche Saranno Campioni e il Pagellone, le analisi e tanto altro!
Quarto è Giacomo Rosato (Veneto), solo settimo Anatol Friedl, vincitore di ieri. Domani in programma due semitappe: la prima, Equi Terme-Marina di Massa, per velocisti.