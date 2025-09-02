In questo video parliamo di un vero guerriero della pista: la sua storia commovente, i record infranti e il sogno di gareggiare per l’Italia. Scopri con noi il percorso di chi ha vinto l’oro juniores nel 2017, ha battuto il record storico nella 4×400 a Tokyo 2021, e ha conquistato l’argento agli Europei di Roma 2024. Cosa lo spinge avanti verso nuove sfide? Dalla Carelia ai podi internazionali: un viaggio di passione e determinazione Conduce Alice Liverani con il supporto di Enrico Spada