Vieni con noi nel cuore del nuovo rilancio del nuoto italiano! In questo FOCUS SUMMER al Fantini Club di Cervia Milano Marittima, scoprirai la storia straordinaria di un allenatore che ha saputo unire passione, resilienza e innovazione: dalla lotta contro un tumore al ritorno più determinato che mai nel suo ruolo di formatore di giovani campioni. Dopo anni di lavoro decisivo in Puglia, oggi guida con Coopernuoto il progetto natatorio a Ravenna, dove punta a costruire percorsi tecnici solidi e umani. In questa intervista esclusiva, Max Di Mito racconta come il suo approccio sia nato anche grazie a momenti chiave della sua formazione: vedere da vicino gli allenamenti di Alberto Tomba a Bologna gli ha permesso di comprendere l’intensità, la dedizione e il livello di eccellenza richiesto per allenare veri fuoriclasse. Ma uno degli aspetti più affascinanti riguarda la sua visione avanguardistica dell’allenamento: Federica Pellegrini, nei suoi primi anni, si allenava con lui anche in kajak, un esercizio scelto da Di Mito come parte della sua preparazione atletica multidisciplinare. Un metodo non convenzionale, che ha contribuito a costruire la forza e l’equilibrio che avrebbero portato Federica a dominare il nuoto mondiale. In kajak, racconta Max, era così forte che avrebbe potuto diventare campionessa del mondo anche lì. Cosa troverai nel video: * Il cammino umano e professionale di un grande tecnico italiano * L’approccio centrato sulla persona, tra etica e tecnica * I progetti in Puglia e il rilancio del nuoto a Ravenna * Come l’osservazione di Tomba ha influenzato il suo metodo * L’allenamento innovativo di Federica Pellegrini, anche in kajak * I consigli di un maestro per chi vuole crescere davvero nel nuoto Una testimonianza potente su come si allenano i veri campioni… e su chi sa guardarli prima che diventino leggende.

Conduce Alice Liverani