n questo appuntamento dedicato allo sport e all’inclusione, incontriamo Sergio Mignardi, confermato Presidente della Federazione Italiana Hockey per il quadriennio 2025‑2028. Una chiacchierata emozionante tra tecnica e cuore ❤, in cui sveliamo: * Il percorso verso il parahockey e la promozione della disabilità nello sport * Il trionfo della cultura sportiva che unisce passato, presente e futuro * Il grande obiettivo raggiunto: lacrosse torna alle Olimpiadi, Los Angeles 2028! * Le sfide e le strategie per migliorare gli impianti sportivi, anche grazie a nuove sinergie istituzionali ️✨ Scopri come passione, visione e leadership possono trasformare le discipline emergenti in protagoniste dello sport italiano. Buona visione e… conduce Alice Liverani