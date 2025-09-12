Preparati a volare con Maurizio Di Palma, il BASE jumper italiano tra i 30 migliori al mondo! In questo video scoprirai il percorso incredibile partito dalla Brigata Folgore, passando per salti indimenticabili da monumenti iconici, fino al Burj Khalifa con l’evento Exit#139 a marzo 2025 Dalla dimensione mentale necessaria per affrontare il salto, alla sicurezza approfondita nella sua Brento BASE School a Dro: Maurizio racconta tutto, unendo emozione e tecnica pura. Non perdere domande chiave come: •⁠ ⁠L’origine della passione e i primi salti •⁠ ⁠Come gestire la paura nel lasso di pochi secondi in volo •⁠ ⁠Il salto più emozionante e perché •⁠ ⁠I segreti della preparazione e dell’addestramento •⁠ ⁠I rischi reali e come prevenirli, soprattutto nelle Dolomiti •⁠ ⁠I progetti futuri, tra tute alari, tandem e competizioni Un’intervista imperdibile per chi ama l’adrenalina, la libertà e lo sport estremo con cuore e testa!