In questo episodio speciale di FOCUS – ATLETICA vi portiamo dentro la storia e i ricordi di Carlo Simionato, protagonista della velocità italiana negli anni ’80 e testimone privilegiato di un’epoca che ha visto sfrecciare campioni come Mennea, Tilli e Pavoni, con i quali conquista l’argento mondiale nella 4×100, fino ai confronti con i miti moderni come Jacobs e Bolt. ♂️
Un viaggio che tocca la giovane Doualla e le grandi sfide internazionali, il legame umano e tecnico con la staffetta azzurra, gli aneddoti di pista e la crescita della velocità italiana fino a oggi. ⚡️
▶️ Nel video:
Le origini e le prime gare di Carlo Simionato
Gli incontri e le sfide con Mennea e gli altri velocisti dell’epoca
La staffetta azzurra
Il paragone tra le velocità di ieri e quelle di oggi: Jacobs e Bolt
Consigli ai giovani e visione sull’atletica italiana
Se ami le storie vere dell’atletica e vuoi capire come si intrecciano tecnica, emozioni e campioni di diverse generazioni, questo episodio fa per te!
