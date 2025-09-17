Filippo Tortu: “Non avrei dovuto gareggiare, disponibile a correre la staffetta”

Con il quinto posto nella sesta ed ultima batteria con il crono di 20.49, Filippo Tortu manca l’ingresso tra i 24 semifinalisti dei 200 metri piani maschili ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone, commentando poi quanto fatto a Rai 2 HD.

L’azzurro rivela di non essere al meglio: “Non avrei dovuto gareggiare, però delle volte è più difficile, anzi penso sia sempre più difficile, quando hai comunque un minimo di possibilità di decidere di lasciar perdere e ci vuoi provare con tutto te stesso“.

L’analisi della gara: “Ho fatto una bella curva, poi ho iniziato a sentire un po’ la gamba destra irrigidirsi parecchio ed ho avuto un po’ di difficoltà, c’è di buono che sono riuscito comunque a finire la gara, però naturalmente non in una maniera che mi soddisfa“.

Sulla staffetta 4×100 metri maschile l’azzurro non si sbilancia: “Lo chiedete al Filippo sbagliato, cioè dovete chiedere al professor Di Mulo, e come ho sempre detto io do sempre la mia piena disponibilità, sia a gareggiare che a stare fuori, quindi decideranno loro“.