F1, GP Azerbaijan 2025: programma, orari, tv, streaming

Siamo pronti per vivere un nuovo fine settimana di gare per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2025. Tutto è pronto, infatti, per vivere il weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku, un clamoroso mix di curve a gomito e tratti velocissimi, saranno in palio 25 pesantissimi punti per l’intero weekend.

La pista azera è un mix particolare di tratti lenti con curve a gomito e un settore finale di 2.2 chilometri di pura velocità. In poche parole, trovare il giusto bilanciamento a Baku è tutt’altro che semplice. Vedremo, quindi, quale sarà il pilota che approccerà meglio al fine settimana azero. Tutti gli occhi, ovviamente, saranno sul duello verso il titolo tra Oscar Piastri e Lando Norris. I due piloti del team McLaren proseguono nel loro duello e, dopo Monza, l’inglese ha rosicchiato qualche punticino al rivale. Il divario rimane ancora ampio, ma la sensazione è che i due battaglieranno fino ad Abu Dhabi. Dall’altro lato, però, vedremo come si muoverà la scuderia di Woking, tra ordini di scuderia e scelte non sempre azzeccate.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) si potranno vedere qualifiche e gara in chiaro ma in differita. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero fine settimana azero.

PROGRAMMA GP AZERBAIGIAN 2025 F1 (orari italiani)

VENERDÌ 19 SETTEMBRE

Ore 10:30-11:30, Prove libere 1

Ore 14:00-15:00, Prove libere 2

SABATO 20 SETTEMBRE

Ore 10:30-11:30, Prove libere 3

Ore 14:00, Qualifiche

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Ore 13:00, Gran Premio dell’Azerbaijan