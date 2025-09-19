F1, Lando Norris: “Pista più veloce rispetto allo scorso anno, la FP2 è stata confusa”

Lavori in corso in casa McLaren. La scuderia britannica è letteralmente sprofondata in occasione della FP2 del GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 pianificato questo weekend presso il circuito di Baku. A seguito di un primo turno al vertice, Lando Norris ha centrato solo la decima piazza nella seconda sessione di giornata, apparendo poco brillante nel corso dei sessanta minuti.

Ci sarà da lavorare dunque per il nativo di Bristol, il quale ha commentato celermente quanto fatto ai microfoni dei media una volta raggiunta la mixed zone:” La pista è molto diversa rispetto all’anno scorso – ha detto Norris – È decisamente più veloce. E la mescola è più morbida, che non usiamo così spesso. La usiamo a Monaco e a Imola. Credo che sia così”.

Il pilota ha quindi aggiunto: Quindi, voglio dire, certamente sono indietro con l’esperienza ora. Ma è stata una sessione un po’ confusa, credo, da parte mia e credo anche da parte di Oscar. Sembrava che anche lui avesse qualche difficoltà con la macchina. Quindi vedremo cosa possiamo recuperare domani”. È stato fastidioso. Ma mi sarebbe piaciuto fare qualche giro con tanto carburante, soprattutto con queste gomme. È una mescola più morbida rispetto allo scorso anno. E dovrò rimediare”.