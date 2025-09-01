Errani/Paolini possono diventare n.1 al mondo di doppio? Cosa deve succedere agli US Open

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per gli ottavi di finale di doppio femminile agli US Open 2025 di tennis: le azzurre devono difendere il primo posto nella Race WTA e sono in piena corsa per raggiungere anche il numero 1 del ranking.

La coppia azzurra a New York, però, non ha il destino nelle proprie mani: anche vincendo il torneo, infatti, le italiane non hanno la certezza di portarsi in vetta alla classifica mondiale (per Errani sarebbe un ritorno), in quanto le loro avversarie in finale non dovranno essere la statunitense Taylor Townsend e la ceca Kateřina Siniaková.

In caso di sconfitta in finale, invece, per le azzurre ci sarebbe ancora la possibilità di raggiungere il numero 1 WTA, ma affinché l’eventualità si concretizzi Taylor Townsend e Kateřina Siniaková non dovranno raggiungere le semifinali. In caso di eliminazione prima della finale, infine, le azzurre non potranno portarsi al primo posto.

ERRANI E PAOLINI DIVENTANO NUMERO 1 IN DOPPIO SE…