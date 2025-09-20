Dove vedere in tv Italia-USA, Finale Billie Jean King Cup 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà gli USA nella finale della Billie Jean King Cup 2025, la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. Le azzurre scenderanno in campo sul cemento di Shenzhen (Cina) con il chiaro obiettivo di difendere il prestigioso trofeo conquistato lo scorso anno, ma di fronte si troveranno delle avversarie decisamente forti e che non saranno facilmente superabili. L’appuntamento è per domenica 21 settembre, a partire dalle ore 11.00 italiane (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

La capitana Tathiana Garbin dovrà scegliere chi fare giocare tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti nel primo singolare contro Emma Navarro, mentre Jasmine Paolini sarà chiamata alla grande impresa contro Jessica Pegula nel secondo singolare (l’azzurra ha perso tutti i precedenti). In caso di parità si disputerà il decisivo doppio di spareggio, dove l’Italia potrà contare sulle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 (Paolini e Sara Errani), ma attenzione alla carta Taylor Townsend per gli Stati Uniti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, finale della BJK Cup 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-USA, FINALE BJK CUP 2025

Domenica 21 settembre

Ore 11.00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

A seguire Doppio

PROGRAMMA ITALIA-USA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.