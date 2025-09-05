Dove vedere in tv Italia-Montenegro oggi, Qualificazioni Europei calcio U21: orario, probabili formazioni, streaming

Inizia ufficialmente oggi pomeriggio (ore 18.15) allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia il cammino dell‘Italia nelle qualificazioni per i Campionati Europei Under 21 di calcio. Gli Azzurrini, sotto la guida del nuovo CT Silvio Baldini, debuttano nel gruppo E affrontando il Montenegro in un match da vincere per non complicare subito l’obiettivo primo posto.

Pafundi e compagni, chiamati ad una grande impresa nei prossimi due anni per andare a caccia della qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 (servirà probabilmente un piazzamento sul podio agli Europei di categoria nel 2027), dovranno vedersela in questo raggruppamento anche con Svezia, Polonia, Macedonia del Nord e Armenia. Avanzano alla fase finale della rassegna continentale le prime classificate e la miglior seconda, mentre le altre otto seconde si giocheranno gli ultimi quattro slot agli spareggi.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Italia-Montenegro, primo impegno degli Azzurrini nel girone qualificazione per gli Europei U21 del 2027. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-MONTENEGRO QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO U21

Venerdì 5 settembre

Ore 18.15 Italia vs Montenegro – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-MONTENEGRO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA U21

ITALIA U21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Ndour, Pisilli, Lipani; Pafundi, Raimondo, Koleosho.